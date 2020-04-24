В Ненецком округе вылечился единственный пациент с COVID-19

Единственный житель Ненецкого автономного округа (НАО), у которого была обнаружен COVID-19, прошел два теста на коронавирусную инфекцию. Они оказались отрицательными, после чего его выписали из больницы домой. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал врио губернатора округа Юрий Бездудный.

По его словам, новых случаев коронавируса нового типа в регионе не зафиксировано.

«На сегодняшний день Ненецкий округ снова свободен от коронавируса», — написал Бездудный.

Ранее коронавирус COVID-19 был диагностирован у жителя Нарьян-Мара, прибывшего в НАО из Петербурга.