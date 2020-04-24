Врач перечислил основные правила посещения магазина в условиях пандемии
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Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале рассказал о правилах посещения магазинов во время пандемии коронавируса COVID-19.
По его словам, перед походом в магазин необходимо составить список покупок. Также он советует идти в знакомый магазин, «чтобы вы знали, что там где лежит». При этом нужно избегать часа-пик, отмечает врач.
Еще Комаровский рекомендует иметь при себе антисептик и соблюдать минимальную дистанцию от других людей в один метр.
«Носите маску. Не прикасайтесь к своим глазам, рту и носу. Дезинфицируйте ручки тележек и корзин санитайзером. Тщательно мойте руки после посещения», — сказал врач.
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