Врач перечислил основные правила посещения магазина в условиях пандемии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале рассказал о правилах посещения магазинов во время пандемии коронавируса COVID-19.

По его словам, перед походом в магазин необходимо составить список покупок. Также он советует идти в знакомый магазин, «чтобы вы знали, что там где лежит». При этом нужно избегать часа-пик, отмечает врач.

Еще Комаровский рекомендует иметь при себе антисептик и соблюдать минимальную дистанцию от других людей в один метр.

«Носите маску. Не прикасайтесь к своим глазам, рту и носу. Дезинфицируйте ручки тележек и корзин санитайзером. Тщательно мойте руки после посещения», — сказал врач.

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