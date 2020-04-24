Жителей Ивановской области обязали носить маски на работе и при посещении магазинов

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С 24 апреля жители Ивановской области должны носить защитные маски на работе, при посещении магазинов, а также в общественном транспорте и такси. Соответствующие изменения были сделаны в указе о режиме повышенной готовности в регионе.

Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Отмечается, что помимо медицинских масок, можно носить повязки, респираторы или другие изделия, заменяющие маски.

Также в правительстве уведомили, что с 24 апреля жителям области разрешается с 6 до 8 часов утра выходить из дома на пробежку. Однако обязательным является соблюдение дистанции до других граждан не менее трех метров.