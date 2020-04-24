В Петербурге для пациентов с COVID-19 развернут около 5500 мест

Для пациентов с коронавирусом COVID-19 в Санкт-Петербурге до 28 апреля развернут почти 5500 коечных мест. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.

Уточняется, что до этого времени в 14 городских учреждениях здравоохранения будут развернуты 5483 койки для лечения коронавирусной инфекции средней и тяжелой степени.

Как стало известно, еще с учетом возможного негативного сценария в трех учреждениях Петербурга дополнительно разворачиваются 1950 коек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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