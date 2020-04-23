Почти 190 тысяч человек скончались от коронавируса в мире

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От нового типа коронавируса COVID-19 в мире скончались почти 190 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные портала worldometrics.

Общее число летальных исходов составляет 189 308.

Всего за время пандемии положительный результат на тест на коронавирус получили 2 701 885 человек.

Число излечившихся от заболевания в мире составляет 742 202 человека.

На данный момент в мире коронавирусной инфекцией болеют более 1,7 млн человек, из которых более 58 тысяч заболевших находятся в тяжелом состоянии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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