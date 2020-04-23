Глава ЕК: Многие страны Европы не преодолели пик распространения коронавируса

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн рассказала о ситуации с распространением нового типа коронавируса COVID-19 в странах Европы. Обэтом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, многие европейские государства еще не прошли пик распространения заболевания.

«Многие страны еще не достигли пика», — заявила дер Ляейн.

Во многих странах продолжают действовать введенные в рамках борьбы с распространением инфекции ограничительные меры на работу ряда заведений, ограничение авиа- и наземного сообщения, закрытие границ и другие.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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