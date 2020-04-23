Глава ЕК: Многие страны Европы не преодолели пик распространения коронавируса
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн рассказала о ситуации с распространением нового типа коронавируса COVID-19 в странах Европы. Обэтом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, многие европейские государства еще не прошли пик распространения заболевания.
«Многие страны еще не достигли пика», — заявила дер Ляейн.
Во многих странах продолжают действовать введенные в рамках борьбы с распространением инфекции ограничительные меры на работу ряда заведений, ограничение авиа- и наземного сообщения, закрытие границ и другие.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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