В Узбекистане число заражений коронавирусом увеличилось до 1758
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В Узбекистане за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 23, достигнув 1758, пишет минздрав страны.
Также сообщается о семи умерших и 561 выздоровевшем пациенте.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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