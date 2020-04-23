В Казахстане число заражений коронавирусом увеличилось до 2289
В Казахстане за сутки число заражений увеличилось на 82, достигнув 2289, пишет минздрав страны.
Также сообщается о 20 умерших и 560 выздоровевших пациентах.
В стране с 15 марта действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алма-Ате также введен карантин.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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