В Казахстане число заражений коронавирусом увеличилось до 2289

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В Казахстане за сутки число заражений увеличилось на 82, достигнув 2289, пишет минздрав страны.

Также сообщается о 20 умерших и 560 выздоровевших пациентах.

В стране с 15 марта действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алма-Ате также введен карантин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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