В Тамбовской области скончался первый пациент с коронавирусом
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В Тамбовской области скончался первый пациент, у которого был подтвержден коронавирус, сообщила региональная администрация.
Отмечается, что скончалась 46-летняя женщина, заразившаяся от знакомых из Москвы. Также скончавшаяся страдала гипертонией и ожирением.
В Тамбовской области коронавирусом заразились 263 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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