Памятник Жукову вернули на Манежную площадь после реставрации
На Манежной площади снова был установлен отреставрированный памятник маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Памятник был демонтирован для реставрационных работ в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее на Манежной площади заменили памятник Маршалу Советского Союза Георгию Жукову на обновленную версию с некоторыми изменениями во внешнем виде.
В новой версии маршал выполняет воинское приветствие, ранее его рука была опущена. У коня на новом монументе левая передняя нога приподнята. В Мосгорнаследии заявили, что новая установленная скульптура является временной копией.
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