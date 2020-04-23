Памятник Жукову вернули на Манежную площадь после реставрации

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На Манежной площади снова был установлен отреставрированный памятник маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Памятник был демонтирован для реставрационных работ в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее на Манежной площади заменили памятник Маршалу Советского Союза Георгию Жукову на обновленную версию с некоторыми изменениями во внешнем виде.

В новой версии маршал выполняет воинское приветствие, ранее его рука была опущена. У коня на новом монументе левая передняя нога приподнята. В Мосгорнаследии заявили, что новая установленная скульптура является временной копией.

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