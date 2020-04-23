В Подмосковье за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 688

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В Подмосковье за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 688, пишет региональный оперштаб в Telegram.

Всего в Московской области коронавирусом заразились 7278, скончались 56, выздоровели 235 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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