Собянин считает, что пока слишком рискованно разрешать прогулки москвичам

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пока слишком рано разрешать москвичам выходить на прогулки. Трансляцию с выступления чиновника вел телеканал «Россия 24».

Он представил ситуацию, что гражданам в нынешних условиях эпидемиологической ситуации разрешат выходить из дома и гулять во дворе. Тысячи взрослых и детей массово выходят во двор и начинают заражают друг друга коронавирусом.

«В течение суток-двух они перемешаются так, осуществят такие контакты друг с другом, что можно про изоляцию забыть, и мы погрузимся в пучину эпидемии. Это рискованная мера», — добавил чиновник.

В связи с этим он отметил, что пока рано разрешать жителям столицы свободно гулять по улицам.

За последние сутки в Москве выявили 1959 случаев инфицирования, что на 589 меньше, чем днем ранее. Всего в России вирус выявили у более 62,7 тыс. человек, выздоровели свыше 4,8 тыс. пациентов, умерли — 555.

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