Названы станции московского метро с нарушающими пропускной режим пассажирами

<img src="//img.gazeta.ru/files3/727/12996727/RIAN_6190154.HR-pic905-895x505-38851.jpg">

Оперативный штаб Москвы определил топ-4 станций московского метро, где выявили больше всего нарушителей пропускного режима.

На первом место по числу желающих (71%) пройти в метро без привязанной проездной карты к электронному пропуску станция «Котельники». На второй строчке находится «Речной вокзал», где зафиксировали 69% нарушителей. Далее идут станции «Курская» и Комсомольская» (там по 58%).

Самые ответственные пассажиры были найдены на станциях «Спартак» — 94%, «Мякинино» — 94%, «Борисово» — 92%, «Шипиловская» — 92%, «Ул. Академика Янгеля» — 92%.

За последние сутки в Москве выявили 1959 случаев инфицирования, что на 589 меньше, чем днем ранее. Всего в России вирус выявили у более 62,7 тыс. человек, выздоровели свыше 4,8 тыс. пациентов, умерли — 555.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин: Москва не прошла и середину пути в борьбе с коронавирусом

— Собянин считает, что пока слишком рискованно разрешать прогулки москвичам

— Собянин заявил о снижении числа перемещающихся по Москве жителей