ВОЗ оценила принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/528/12929528/upload-1920px-Flag_of_WHO-pic905-895x505-26357.jpg">

В ВОЗ считают, что российские власти ввели в стране эффективные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. С таким мнением выступила представитель организации Мелита Вуйнович.

Она констатировала, что в Москве и в целом по всей России намечается тенденция уменьшения общего число зараженных. Это обнадеживает ВОЗ.

«Тенденция к снижению общего количества новых случаев COVID-19 [заметна] начиная с 20 апреля 2020 года», — цитирует Вуйнович РИА «Новости».

Однако некоторые регионы не так быстро двигаются к положительной динамике. Например, отстает Мурманская область, где за последние дни прирост заболевших увеличился с 10% до 19%. По ее словам, о прохождении пика можно будет говорить, когда положительные изменения будут в России повсеместно.

«Применяемые ограничительные меры работают, и система в целом справляется с эпидемией в стране», — подытожила Вуйнович.

На данный момент в России заразились более 62,7 тыс. человек, выздоровели свыше 4,8 тыс. пациентов, умерли — 555.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число госпитализаций в Москве с подозрением на COVID-19 достигло 1900 в сутки

— ВОЗ заявила, что половина жертв коронавируса в Европе жили в центрах по уходу

— Врачи назвали новое осложнение от коронавируса