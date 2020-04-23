ВОЗ оценила принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
В ВОЗ считают, что российские власти ввели в стране эффективные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. С таким мнением выступила представитель организации Мелита Вуйнович.
Она констатировала, что в Москве и в целом по всей России намечается тенденция уменьшения общего число зараженных. Это обнадеживает ВОЗ.
«Тенденция к снижению общего количества новых случаев COVID-19 [заметна] начиная с 20 апреля 2020 года», — цитирует Вуйнович РИА «Новости».
Однако некоторые регионы не так быстро двигаются к положительной динамике. Например, отстает Мурманская область, где за последние дни прирост заболевших увеличился с 10% до 19%. По ее словам, о прохождении пика можно будет говорить, когда положительные изменения будут в России повсеместно.
«Применяемые ограничительные меры работают, и система в целом справляется с эпидемией в стране», — подытожила Вуйнович.
На данный момент в России заразились более 62,7 тыс. человек, выздоровели свыше 4,8 тыс. пациентов, умерли — 555.
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