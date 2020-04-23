МИД: США так и не предоставили список остающихся в стране российских школьников

Российская Федерация до сих пор не получила от Госдепа США списки остающихся в стране российских школьников. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Старшеклассники уехали из России учиться в США по линии разных учебных и ознакомительных программ, однако застряли в стране в связи с пандемией коронавируса.

Согласно данным Захаровой, в Штатах с осени 2019 года находилось примерно 80 российских учеников. Однако США так и не предоставили расширенный список со школьниками.

«Пока посольству удалось определить поименно 42 человека. Восемь из них уже вернулись на родину», — цитирует ее ТАСС.

По ее словам, Россия сделает выводы из предоставления американскими властями недостаточной помощи в розыске школьников.

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