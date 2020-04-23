В Крыму с 1 мая разрешат работу ряда организаций
Власти Крыма разрешили ряду организаций возобновить работу с 1 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Совета министров региона Юрия Гоцанюка.
Так, с 1 мая снова откроются парикмахерские, салоны красоты, ремонтные мастерские по починке обуви, одежды, компьютерной техники, магазины сантехники и хозяйственные магазины, химчистки и магазины стройматериалов, водопроводно- и электрокабельной продукцией.
Кроме того, работу возобновят магазины автозапчастей, организации, осуществляющие кадастровую деятельность, деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализов.
Как отметили власти региона, данный список может быть дополнен после общения с предпринимателями.
В Крыму, по последним данным, зарегистрировано 53 случая заражения коронавирусом, вылечились 29 человек.
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