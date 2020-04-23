Роспотребнадзор объяснил, как будут открываться кафе и рестораны

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При улучшении ситуации с коронавирусом ограничения с кафе и ресторанов будут сниматься поэтапно, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Сообщается, что в данный момент предприятия работают только в режиме доставки, затем будут работать на ограниченной площади и с небольшим количеством посетителей. Этот этап наступит, когда люди начнут выходить из массовой самоизоляции, отметили в ведомстве. Открытыми будут кафе не более 50 кв. м с небольшим количеством столов на 1-2 посадочных места.

После этого кафе и рестораны будут работать без ограничений с дистанцией в 1-2 метра между столами.

Роспотребнадзор отметил, что рекомендации позволят бизнесу работать без риска инфицирования сотрудников и посетителей.

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