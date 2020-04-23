Роспотребнадзор объяснил, как будут открываться кафе и рестораны
При улучшении ситуации с коронавирусом ограничения с кафе и ресторанов будут сниматься поэтапно, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Сообщается, что в данный момент предприятия работают только в режиме доставки, затем будут работать на ограниченной площади и с небольшим количеством посетителей. Этот этап наступит, когда люди начнут выходить из массовой самоизоляции, отметили в ведомстве. Открытыми будут кафе не более 50 кв. м с небольшим количеством столов на 1-2 посадочных места.
После этого кафе и рестораны будут работать без ограничений с дистанцией в 1-2 метра между столами.
Роспотребнадзор отметил, что рекомендации позволят бизнесу работать без риска инфицирования сотрудников и посетителей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ущерб для российской экономики от коронавируса может составить 17,9 трлн рублей
— Правительство выделит 2,6 млрд рублей на поддержку ряда отраслей