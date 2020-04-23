Суд Москвы оштрафовал зараженного коронавирусом за спуск в метро
Чертановский суд Москвы оштрафовал зараженного СOVID-19 мужчину, который нарушил условия карантина, выйдя из дома и спустившись в метро, передает ТАСС.
Уточняется, что находясь в метро, мужчина имел при себе соглашение на получение им медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение им режима самоизоляции при лечении новой СOVID-19.
По данным агентства, штраф составил 15 тыс. руб.
По последним данным, в России выявлено 62 773 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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