Суд в Оренбургской области арестовал женщину, избившую восьмимесячного сына
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Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области арестовал 21-летнюю местную жительницу, подозреваемую в избиении собственного восьмимесячного сына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета по региону.
Отмечается, что подсудимая будет находиться в СИЗО два месяца с момента задержания.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором задержанная избивает ребенка. В дальнейшем СК возбудил уголовное дело по статье «Истязание в отношении несовершеннолетнего».
Ребенка забрали у матери органы опеки. Подозреваемая признала свою вину, но мотивы поступка не объяснила.
Против нее также возбуждено второе уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей.