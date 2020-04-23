Самолет с россиянами прибыл из Бангкока в Новосибирск
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Специальный рейс со 174 россиянами на борту прибыл из Бангкока в новосибирский международный аэропорт «Толмачево», передает РИА «Новости».
Вывозной рейс вылетел в 08.10 мск. На борту находились 144 взрослых, 26 детей, четыре младенца.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
Всего на данный момент инфицированы вирусом более 2,6 млн человек, выздоровели более 730 тыс. пациентов, умерли — 185 440.
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