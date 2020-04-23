Минтруд России предложил закрыть на карантин дома престарелых из-за коронавируса

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Минтруд рекомендовал регионам закрыть на карантин учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты Ольгу Баталину.

«Мы направили телеграмму во все регионы с рекомендацией закрыть на полный карантин стационарные организации», — сказала Баталина.

По ее словам, в настоящее время формируются сменные бригады на 14 дней из сотрудников данных организаций.

По последним данным, в России выявлено 62 773 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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