Кардиохирург рассказал о профилактике коронавируса

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В период пандемии коронавируса избежать заражения в первую очередь удастся за счет самоизоляции. Об этом сообщает НСН со ссылкой на профессора кафедры сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгения Михайлова.

Он также отметил, что не следует забывать о профилактике.

Специалист рекомендует в условиях самоизоляции делать регулярные физические упражнения, это может быть и простая гимнастика.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 62 773 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,6 млн.

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