Песков: Путин не обозначил свою позицию по амнистии ко Дню Победы
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких официальных предложений провести амнистию, приуроченную к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, президенту не поступало, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Президент никак не обозначил свою позицию по амнистии», — сказал Песков.
Он отметил, что никакая соответствующая инициатива президентского совета по правам человека (СПЧ) до главы государства пока не дошла.
Предложения по амнистии были озвучены членами СПЧ в декабре 2019 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Бояться их не надо»: заключенных могут выпустить из-за COVID-19