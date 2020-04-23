Песков: Путин не обозначил свою позицию по амнистии ко Дню Победы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/725/11681725/upload-RIAN_3284689.HR.ru-pic905-895x505-50212.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких официальных предложений провести амнистию, приуроченную к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, президенту не поступало, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Президент никак не обозначил свою позицию по амнистии», — сказал Песков.

Он отметил, что никакая соответствующая инициатива президентского совета по правам человека (СПЧ) до главы государства пока не дошла.

Предложения по амнистии были озвучены членами СПЧ в декабре 2019 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Бояться их не надо»: заключенных могут выпустить из-за COVID-19