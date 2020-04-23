В Минздраве назвали новые данные о COVID-19 в России надеждой на стабильность

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Последние сведения о числе заразившихся коронавирусом в России дают надежду на вхождение в полосу стабильности. С таким мнением выступил главный терапевт Минздрава страны Александр Чучалин.

Он уточнил, что обычно такие болезни протекают волнообразно. «Будем надеяться на то, что мы вошли в хороший период», — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, факт, что показатель смертности не растет является для него самым главным. Однако академик не советует радоваться раньше времени.

«Не будем впадать в восторг, будем смотреть, думать и надеяться на то, что мы вошли в хороший период», — резюмировал он.

В России на данный момент зарегистрировано 62 773 случая заражения коронавирусом, вылечились более 4,8 тыс. пациентов, умерли — 555.

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