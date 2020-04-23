Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
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Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам Пескова, в настоящее время такой даты нет.
«Нет, такой даты нет. Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией», — пояснил пресс-секретарь.
В России на данный момент зарегистрировано 62 773 случая заражения коронавирусом, вылечились более 4,8 тыс. пациентов, умерли — 555.
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