В Кремле оценили предложение распространить пропуска на другие регионы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение распространить пропускной режим на все регионы страны, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что таким вопросом должны заниматься не в Кремле, а в координационной комиссии и штабах, которые ведут борьбу с коронавирусом.

«Должны приниматься все меры, которые могут быть эффективными. Ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной», — добавил Песков.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на другие российские регионы. По его мнению, это позволит контролировать перемещение граждан между городами на всех видах транспорта.

В связи с распространением коронавируса в России действует режим всеобщей самоизоляции. Гражданам запрещено покидать дома без особой необходимости. Они могут только совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке, выбрасывать мусор и выгуливать собаку на расстоянии не более 100 м от дома.

Для контроля за соблюдением режима в Москве с 15 апреля действует пропускная система. Все горожане при использовании личного или общественного транспорта обязаны иметь специальный документ. Его можно получить на сайте mos.ru, через СМС или единую справочную службу.

В России на данный момент зарегистрировано 62 773 случая заражения коронавирусом, вылечились более 4,8 тыс. пациентов, умерли — 555.

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