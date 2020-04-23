Отдел полиции отправили на карантин в Челябинской области

Сотрудников отдела полиции «Южный» в Миассе Челябинской области отправили на карантин из-за коронавируса, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

Как отмечается, отдел в настоящее время закрыт. В здании была проведена дезинфекция. Сотрудники изолированы и находятся под наблюдением специалистов.

Известно, что вся нагрузка была перераспределена на личный состав отдела МВД России по Миассу и отдела полиции «Северный».

За последние сутки число заболевших COVID-19 в регионе возросло до 173. Всего на данный момент в России заразились вирусом более 62 тыс. человек, выздоровели 4,8 тыс. пациентов, умерли — 555.

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