Отдел полиции отправили на карантин в Челябинской области
Сотрудников отдела полиции «Южный» в Миассе Челябинской области отправили на карантин из-за коронавируса, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
Как отмечается, отдел в настоящее время закрыт. В здании была проведена дезинфекция. Сотрудники изолированы и находятся под наблюдением специалистов.
Известно, что вся нагрузка была перераспределена на личный состав отдела МВД России по Миассу и отдела полиции «Северный».
За последние сутки число заболевших COVID-19 в регионе возросло до 173. Всего на данный момент в России заразились вирусом более 62 тыс. человек, выздоровели 4,8 тыс. пациентов, умерли — 555.
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