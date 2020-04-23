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В России за сутки зафиксировали 4774 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новость дополняется.

Всего в мире более 2,6 млн заразились COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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