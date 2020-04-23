В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом

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В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на губернатора региона Алексея Текслера.

Уточняется, что резкий рост произошел из-за выявленного очага в городской больнице Златоуста. По словам Текслера, в медучреждении из-за ошибок при оказании медпомощи заболели сразу 44 человека.

В настоящее время корпус закрыт на карантин. У всех контактировавших с больными и медперсоналом взяты анализы.

Всего за последние сутки число заболевших COVID-19 в регионе увеличилось на 57 и достигло 173.

По последним данным, в России выявлено 57 999 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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