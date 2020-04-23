В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору антисептика

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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать хороший антисептик для рук. Об этом пишет РИА «Новости».

В составе средства должно содержаться не менее 60-80% изопропилового или этилового спирта.

Кроме того, антисептик должен обладать широким спектром действия — только антибактериального будут недостаточно. Лишь средство с широким спектром действия сможет справиться и с бактериями, и с вирусами.

Специалисты также рекомендуют ознакомиться с инструкцией перед применением. Это нужно, чтобы выяснить, сколько времени и какое количество конкретного антисептика необходимо втирать в кожу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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