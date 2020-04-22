Семья Стивена Хокинга передала в больницу его личный аппарат ИВЛ
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Семья Стивена Хокинга передала его личный аппарат ИВЛ в кембриджскую больницу Royal Papworth, где когда-то проходил лечение покойный известный физик-теоретик, для помощи пациентам с коронавирусом, сообщает The Guardian.
«Мы хотели бы сказать огромное спасибо семье Хокинг за поддержку в это непростое время», — заявил изданию представитель больницы.
Свою очередь дочь покойного ученого Люси Хокинг заявила, что ее отец всегда получал в этой больнице «блестящую помощь и сострадание».
По информации The Guardian, аппарат ИВЛ, переданный врачам, принадлежал лично Стивену Хокингу. После проверки технику добавили на склад медицинского учреждения.
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