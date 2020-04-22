В Москве умерли еще 27 пациентов с СOVID-19

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Еще 27 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в российской столице, передает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с СOVID-19.

Согласно его данным, они имели положительные тесты на СOVID-19. У этих пациентов была диагностирована пневмония. Скончавшимся было от 38 до 90 лет.

«Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз», — сообщает оперштаб.

Там добавили, что у 38-летнего пациента был хронический бронхит.

Общее число умерших от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией, в Москве возросло до 288.

По последним данным, в России зарегистрировано 57 999 случаев заражения коронавирусом.

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