В Москве умерли еще 27 пациентов с СOVID-19
Еще 27 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в российской столице, передает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с СOVID-19.
Согласно его данным, они имели положительные тесты на СOVID-19. У этих пациентов была диагностирована пневмония. Скончавшимся было от 38 до 90 лет.
«Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз», — сообщает оперштаб.
Там добавили, что у 38-летнего пациента был хронический бронхит.
Общее число умерших от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией, в Москве возросло до 288.
По последним данным, в России зарегистрировано 57 999 случаев заражения коронавирусом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве могут ввести новые ограничительные меры из-за COVID-19
— В Подмосковье за сутки выявили 631 случай заражения COVID-19
— В Подмосковной больнице 60 сотрудников заразились COVID-19