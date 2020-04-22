В Берлине из-за коронавируса отменили шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» не пройдет в Берлине 9 мая из-за мер, которые немецкие власти ввели в Германии для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора проекта Яну Заугарову.

По ее словам, в акции, посвященной 75-й годовщины Победы с нацистами, могло принять до 10 тысяч человек.

«Буквально сегодня мы разговаривали с полицией. К сожалению, ничего нельзя сделать - шествие отменено, - сказала она.

Она отметила, что координаторы проекта предложили другие способы, с помощью которых люди могут отметить в Германии День Победы. Так, они, в частности предлагают разместить транспаранты или снимки воевавшего родственника в окне квартиры, поставить на свои профили в соцсетях фотографии ветеранов.