В Москве могут ввести новые ограничительные меры из-за COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/811/13056811/490311_3000x2000_653_720b48fdeb7812af3e77bba68aa77d15-pic905-895x505-74882.jpg">

Новые ограничительные меры могут ввести в Москве, если число зараженных будет возрастать. Об этом заявил министр правительства Москвы Евгений Данчиков в эфире канала «Россия 24».

По его словам, текущая статистика не позволяет пока делать благоприятные прогнозы. Если темпы распространения болезни не будут замедляться, то власти начнут прорабатывать дополнительные ограничения.

Данчиков отметил, что не существует иных методов борьбы с инфекцией, кроме как локализовать ее, затем лечить и устранять. Сроки режима изоляции, как подчеркнул он, зависят от москвичей. Дисциплинированное соблюдение правил приблизит ослабление режима.

В России на данный момент зарегистрировано 57 999 случаев заражения коронавирусом, 513 умерли, 4 420 вылечились.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цифровые пропуска появятся в 21 регионе России

— Прототип вакцины от коронавируса МГУ включен в список приоритетных

— В Подмосковье за сутки выявили 631 случай заражения COVID-19