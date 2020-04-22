Журналисты CNN останутся работать удаленно до начала сентября

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Глава CNN Джефф Цукер распорядился обеспечить удаленную работу для своих журналистов до сентября 2020 года из-за пандемии коронавируса, следует из опубликованной в ряде СМИ внутренней записке агентства.

«Мы ожидаем, что большинство из вас не вернутся в офис до начала сентября <...> чтобы быть ясным, производство наших программ будет продолжаться из дома до конца лета», — пишет Цукер.

Он также отметил, что исключения из этого правила начнут вводиться не раньше июля «для сбора новостей» и в августе «в зависимости от политических соглашений».

В настоящее время, по словам американских СМИ, только 10% сотрудников CNN работают в офисах. К июлю их число может увеличиться до 15%.

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