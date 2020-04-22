ВОЗ призвала проработать вопрос открытия границ после пандемии COVID-19
Всемирная организация здравоохранения призвала осторожно подходить к вопросу открытия границ после окончания пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
«Эта проблема будет приобретать все больший масштаб <...> И тут необходимо действовать очень аккуратно. Наверное, сначала на местном и региональном уровнях», — сказал Райан.
Он призвал все страны должным образом оценить все риски открытия международных границ, а также заранее проработать новые нормы в этом вопросе.
По его словам, работа в этом направлении в ВОЗ уже ведется.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,5 млн.
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