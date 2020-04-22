Собянин рассказал о сроках заполнения коечного фонда из-за пандемии

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Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве России Сергей Собянин уведомил, что при нынешних темпах распространения коронавируса в стране лимит коечного фонда в 80 тысяч будет заполнен уже в мае. Об этом сообщает cайт mos.ru.

Отмечается, что на заседании совета Собянин предложил увеличить вдвое коечный фонд в некоторых российских регионах. Сейчас без учета Москвы в стране занято порядка 24,8 тысячи коек. При этом их общее количество составляет около 80 тысяч.

По словам Собянина, при сохранении текущего темпа распространения инфекции, коечный фонд будет заполнен в течение трех-четырех недель.

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