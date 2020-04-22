Число умерших от коронавируса в Британии превысило 18 тысяч

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В Британии за сутки после заражения коронавирусом погибли 759 человек. Общее число жертв вируса составило 18,1 тыс., говорится в сообщении Минздрава страны.

За последние 24 часа инфекцию выявили у 4 451 человека, всего — 133 495.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В мире заразились более 2,5 млн человек, вылечились — 701 552, умер — 178 551.

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