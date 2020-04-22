Путин: люди должны чувствовать, что им предоставят своевременную медпомощь

Президент России Владимир Путин считает, что люди должны чувствовать, что им всегда будет предоставлена своевременная медицинская помощь в условиях пандемии, сообщает РИА «Новости». Об этом он сказал в ходе встречи в онлайн-формате с главой Воронежской области Александром Гусевым, которая транслировалась на телеканале «Россия 24».

Во время беседы с главой региона российский лидер выразил надежду, что все планы по созданию дополнительных коек будут реализованы до конца, а также это будет осуществлено вовремя и качественно.

«Мы с вами понимаем, насколько это важно, люди должны чувствовать, понимать, что медицинская составляющая, которая зависит от власти, она будет обеспечена», — сказал Путин.

По его словам, люди могут чувствовать себя спокойно и уверенно в случае заражения коронавирусной инфекцией, если «им всегда будет оказана своевременная и полноценная помощь».