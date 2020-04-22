Специалист Минздрава предлагает продлить режим самоизоляции

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Ограничительные меры, введенные на фоне распространения коронавируса в России, необходимо продлить до тех пор, пока прирост новых случаев заражения не начнет снижаться, передает РИА «Новости» слова главного внештатного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико.

«Если мы посмотрим, в других странах, где уже чёткие тенденции к снижению, не отменяют эти меры по самоизоляции, меры по дистанцированию социальному. Послабления есть, но меры сохраняются», — сказал Брико.

По его словам, на сегодняшний день прирост новых случаев заражения COVID-19 в России уже снизился с 15–17% до 8–10%, однако отменять ограничения пока рано.

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