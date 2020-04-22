В больнице в Екатеринбурге локализовали очаг коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что очаг коронавирусной инфекции COVID-19, который был выявлен в больнице №1 Екатеринбурга, локализован 21 апреля, передает РИА «Новости».

Он уведомил, что ранее от медицинского работника заразились более 80 человек. При этом сам сотрудник больницы был инфицирован за пределами медучреждения.

«Сейчас этот очаг полностью локализован, принимаются дополнительные карантинные меры, предотвращающие расползание инфекции», — сказал Куйвашев.

Ранее стало известно, что в больнице № 1 Екатеринбурга у 78 врачей и пациентов был найден коронавирус. Сообщалось, что источником распространения COVID-19 в медучреждении стал врач, который ранее заразился от живущей с ним в одном доме соседки.

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