В Подмосковье ветер оборвал провода, нарушив электроснабжение

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В населенных пунктах Московской области сильный ветер оборвал провода, нарушив электроснабжение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что нарушения электроснабжения произошли в Домодедово, Черноголовке, Коломне и Новом Ступино.

На данный момент идет ремонт электросетей, ориентировочно работы закончатся к 18.00.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за сильного ветра упало около десяти деревьев, которые повредили автомобили. Пострадавших нет.

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