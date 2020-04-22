В Подмосковье ветер оборвал провода, нарушив электроснабжение
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В населенных пунктах Московской области сильный ветер оборвал провода, нарушив электроснабжение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Уточняется, что нарушения электроснабжения произошли в Домодедово, Черноголовке, Коломне и Новом Ступино.
На данный момент идет ремонт электросетей, ориентировочно работы закончатся к 18.00.
Ранее сообщалось, что в Москве из-за сильного ветра упало около десяти деревьев, которые повредили автомобили. Пострадавших нет.
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