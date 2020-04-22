Полицейские изъяли 52 свертка наркотиков у мужчины в Москве
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В Москве правоохранители задержали подозреваемого в торговле наркотиками. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на МВД России.
Полицейские остановили мужчину для проверки документов и нашли у него 52 свертка с наркотиками общей массой более 200 граммов. Запрещенные вещества стражи порядка изъяли.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и покушению на преступление, а также о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.