В Минздраве назвали процент смертности в России
Министерство здравоохранения России заявило, что ситуация с коронавирусом не повлияла на общий показатель смертности в стране. Об этом сказал министр Михаил Мурашко.
По его данным, показатель смертности в РФ на 4,5% ниже по сравнению с 2019 годом. Однако министр не привел точные статистические данные по летальным исходам.
Мурашко отметил, что количество смертей от коронавируса в России — менее 1%.
«Общий показатель смертности составляет менее 1%, это один из самых низких показателей в мире», — сказал он на заседании президиума совета по борьбе с распространением вируса. Трансляцию с совещания вел телеканал «Россия 24».
Согласно последним данным, в России выявили почти 58 тыс. заболевших, при этом вылечились 4 420 человек, а умерли — 513.
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