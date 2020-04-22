Минздрав: рано говорить о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 в РФ

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В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом преждевременно, когда число зараженных в стране только растет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что также рано пока думать о достижении пика заболеваемости.

В Минздраве отметили, что поступающие данные о ситуации с COVID-19 постоянно анализируются ведущими российскими эпидемиологами и инфекционистами.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,5 млн.

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