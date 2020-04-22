Первый пациент с коронавирусом умер в Ярославской области

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Первая смерть после заражения коронавирусом нового типа произошла в Ярославской области, сообщил губернатор Дмитрий Миронов в Instagram.

По его данным, пенсионер 1951 года рождения был госпитализировал с внебольничной пневмонией в крайне тяжелом состоянии. Врачи начали лечение пациента, однако оно осложнялось множественными сопутствующими хроническими заболеваниями.

Медики не смогли спасти пенсионера, он скончался.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — добавил Миронов.

По состоянию на 22 апреля, в России инфицированы почти 58 тыс. человек, вылечились 4 420 пациентов, а умерли --513.

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