Первый пациент с коронавирусом умер в Ярославской области
Первая смерть после заражения коронавирусом нового типа произошла в Ярославской области, сообщил губернатор Дмитрий Миронов в Instagram.
По его данным, пенсионер 1951 года рождения был госпитализировал с внебольничной пневмонией в крайне тяжелом состоянии. Врачи начали лечение пациента, однако оно осложнялось множественными сопутствующими хроническими заболеваниями.
Медики не смогли спасти пенсионера, он скончался.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — добавил Миронов.
По состоянию на 22 апреля, в России инфицированы почти 58 тыс. человек, вылечились 4 420 пациентов, а умерли --513.
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