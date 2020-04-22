Москвичи на 70% стали реже разводиться
Количество разводов за первые три недели апреля в Москве сократилось на 70%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные управления ЗАГС столицы.
Всего в апреле было проведено 2,7 тыс. регистраций расторжения брака. «В этом году — на 70% меньше», — уточнили в управлении.
Кроме того, с 1 по 19 апреля в отделы ЗАГС подали 2,5 тыс. заявлений и прошло 1800 регистраций заключения брака. Около 30% пар решили перенести день свадьбы на более поздние даты.
«Молодожены, несмотря на отсутствие торжественной обстановки и гостей, выглядят воодушевленно и стараются сделать запоминающимся их день бракосочетания», — резюмировали в управлении ЗАГС Москвы.
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