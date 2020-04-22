На Камчатке почти половина заболевших коронавирусом являются строителями

<img src="//img.gazeta.ru/files3/212/10962212/upload-IMG_5276-22-10-17-09-06-pic905-895x505-14454.jpg">

На Камчатке 28 из 63 заболевших коронавирусом пациентов являются строителями медицинского центра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного государственного санитарного врача региона Наталью Жданову.

Известно, что новый медцентр строится на территории военно-морского госпиталя в Петропавловске-Камчатском.

Строительные работы ведутся непрерывно, привлечены более 1 тыс. рабочих и более 55 единиц техники.

«28 человек из общего числа заболевших COVID-19 на Камчатке являются специалистами, работавшими на строительстве медцентра», — уточнила Жданова.

В настоящее время все пациенты с COVID-19 находятся в инфекционных стационарах.

Отмечается, что все строители приехали на полуостров из других субъектов России. Проживают они в нескольких общежитиях в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,5 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Москва продолжает лидировать среди регионов с коронавирусом

— Число зараженных коронавирусом в России выросло на 5236

— В ГП потребовали заблокировать фейк о масках из медной ткани против COVID-19