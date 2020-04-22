Житель Тюменской области задержан за подготовку теракта в школе
ФСБ России выявила еще одну попытку организации вооруженного нападения на школу. Об этом сообщает ТАСС о ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Задержан житель тюменской области 2001 года рождения. Он осуществлял подготовку вооруженного нападения на одно из учебных заведений региона.
У 18-летнего молодого человека были изъяты гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.
Задержанный и свидетели подтвердили намерения о совершении теракта.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц». Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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