Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

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В Росстате подсчитали, что в России на начало 2020 года на 1 тыс. женщин приходилось 866 мужчин. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что мужчин больше женщин только в одной возрастной категории – от 0 до 29 лет, где на 1 тыс. женщин приходится 1050 мужчин.

В возрастной категории 30 — 39 лет на 1 тыс. женщин приходится 999 мужчин, а среди тех, кому от 40 до 49 лет число мужчин снижается до 926, от 50 до 59 лет – до 839.

Более заметной разница становится в возрасте от 60 до 89 лет. Тогда на 1 тыс. женщин в среднем приходится 569 мужчин такого же возраста.

В возрастной категории 90 – 99 лет заметна самая большая разница – на 1 тыс. женщин приходится всего 289 мужчин. При этом среди долгожителей в возрасте 100 лет и старше соотношение составило 436 мужчин на 1 тысячу женщин.

Всего на начало 2020 года в России проживали 68,1 млн мужчин и 78,6 млн женщин.

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